eFootball PES 2021 Recensione: Konami la tocca piano

L’arrivo della next gen, come da tradizione, genera un hype incredibile negli appassionati e negli addetti ai lavori, ma senza problematiche di sorta sotto alcuni aspetti all’apparenza marginali.

Ciò ad esempio è ciò che accade ai titoli a cadenza annuale, in particolare gli sportivi, che puntualmente (e giustamente) subiscono a ridosso dell’arrivo delle nuove generazioni dei bruschi rallentamenti nello sviluppo che spesso sfociano nella pubblicazione di episodi di transizione, fondamentalmente molto simili a quelli dell’anno precedente, in attesa del passo avanti legato ad appunto la nuova tecnologia e ai nuovi hardware.

In questo complicatissimo 2020, a causa Covid-19 abbiamo assistito al blocco totale di tantissime attività e a conseguenti ritardi nello sviluppo di moltissimi prodotti: programmare e lavorare sui titoli in questione è risultato più complesso che in passato, tanto da spingere le varie software house interessate a prendere decisioni importanti sullo sviluppo delle proprie punte di diamante.

Tra queste spicca senza alcun dubbio Konami, che con una mossa a sorpresa ma tutto sommato condivisibile e comprensibile (non del tutto, ma ne riparleremo più avanti) ha deciso di prendersi una sorta di “pausa” in questa stagione videoludica calcistica, portando nelle case dei giocatori un capitolo non di transizione, bensì un vero e proprio aggiornamento dell’ottimo eFootball PES 2020. L’offerta videoludica annuale, in vista della next gen e di un PES 2022 totalmente rinnovato dal passaggio all’Unreal Engine 5, ha visto il lancio sul mercato di eFootball PES 2021 Season Update, che come dice il nome stesso risulta un “semplice” aggiornamento del capitolo precedente, chiaramente impreziosito da alcune piccole novità e venduto ad un prezzo budget di 30 euro (40 in versione scatolata).

La domanda che tutti ci siamo fatti, comunque, è la seguente: vale la pena acquistare questo Season Update? Risposta difficile, ma proveremo a darvela nella nostra recensione.

eFootball PES 2021, modalità di gioco: eppur si muove, o forse no?

Per iniziare la nostra disamina è bene togliersi subito il proverbiale dente più doloroso e partire con le brutte notizie, seppur non inaspettate. Dal punto di vista dei contenuti, e in particolare chiaramente delle modalità di gioco, eFootball PES 2021 non apporta alcuna novità rispetto al capitolo dell’anno scorso. Ciò vuol dire che sia le modalità offline, ossia la famosissima Master League (salvo l’aggiunta di alcuni nuovi allenatori, cioè Lampard, Giggs e Guardiola) o il classico Diventa un Mito, sia quelle online, come le partite coop, le divisioni online e quant’altro, sono rimaste esattamente identiche a quelle già viste dodici mesi fa con l’arrivo di eFootball PES 2020.

Sia chiaro: non ci aspettavamo un miracolo sotto questo aspetto, ma non nascondiamo una piccola delusione nel constatare che ogni cosa è rimasta esattamente allo stesso posto e non soltanto a livello strutturale. Anche sul fronte degli aggiornamenti e dell’estetica, infatti, eFootball PES 2021 arriva ai nastri di partenza della nuova stagione in maniera se vogliamo frettolosa, in pieno mercato e, dunque, di conseguenza non solo i trasferimenti ma anche più semplicemente le divise risultano latenti, con la necessità di attendere il 22 ottobre per poter mettere mano sul primissimo update delle rose e del mercato.

Tale scelta ha reso certamente ancor più amaro l’arrivo di questo season update, che ha evidenziato – dal nostro personalissimo punto di vista – una voglia eccessiva di ridurre al minimo gli sforzi, adagiandosi non poco sull’ottimo lavoro svolto negli ultimi anni nell’arricchire un titolo in forte ascesa, in grado nelle ultime stagioni di rivaleggiare, con più frecce al proprio arco, con il rivale di sempre FIFA.

Per completare il discorso sulle modalità è necessario passare per il MyClub, da anni ormai una delle attività più apprezzate e giocate all’interno del calcistico di Konami. Anche in questo caso, purtroppo, abbiamo notato quanto tutto sia esattamente identico all’anno scorso, con l’aggiunta però di alcuni dettagli che dal nostro punto di vista hanno generato fondamentalmente un effetto contrario a quello desiderato. Tra versioni Club Edition, molto “generose” dal punto di vista delle ricompense e numerosi premi riservati ai veterani, dunque a chi ha passato molte ore in compagnia di eFootball PES 2020, nel MyClub di quest’anno abbiamo già assistito alla nascita di squadre spaventosamente forti nell’arco di 24 ore, cosa che ha ridotto sensibilmente quella sensazione di appagamento generata dalla creazione di un team vincente, magari nel corso di mesi e non disponibile già dopo poche ore. Ciò ha chiaramente conseguenze importanti anche sul meta, pericolosamente minato da chi ha deciso di investire magari qualche soldo in più per facilitarsi la vita il più possibile.

Per il resto, comunque, il MyClub rimane ancorato a quello che già conosciamo, senza alcun tipo di modifica di sorta. Ci auguriamo, magari, che l’arrivo di più agenti Iconic Moment possa generare un ricambio maggiore nei volti dei giocatori, al momento pericolosamente sempre gli stessi a causa, appunto, delle ricompense a cui hanno avuto accesso un numero elevatissimo di giocatori.

Rimangono, ovviamente, tutti i contenuti legati al DLC gratuito Euro 2020 a cui, però, onestamente non molti hanno dimostrato di rivolgere grandi attenzioni.

eFootball PES 2021 e il gameplay: squadra che vince… si migliora. Un po’!

Con una ventata di modalità complessivamente identica e immutata rispetto all’anno scorso, è chiaro che tutte le speranze dei fan e del sottoscritto (e degli addetti ai lavori in generale) erano indirizzate in un’unica direzione, probabilmente la migliore da anni a questa parte dell’offerta ludica del pargolo di Konami: il gameplay.

Forte di una base solida, sublimata con un capitolo quasi perfetto sotto diversi aspetti, eFootball PES 2021 si presenta come una versione rivista e corretta del suo predecessore, in modo poco visibile e non eclatante, certo, ma abbastanza forte da far provare ai veterani una sensazione di piacere una volta impugnato il pad. Ciò lo si avverte in particolare nel ritmo di gioco, reso allo stesso tempo ancor più lento ma affiancato da una reattività e da una velocità nei tempi di risposta dei giocatori decisamente più elevate rispetto allo scorso anno. Costruire le azioni e muoversi per il campo di gioco è ancora una volta un piacere incredibile, sia per gli occhi sia per le “mani”, grazie anche ad una piccola revisionata, ma sicuramente gradita, al sistema di tiro, ora leggermente più accurato e preciso, anche nella scelta dei giocatori (finalmente) di utilizzare il piede giusto nelle conclusioni, riducendo drasticamente il numero di volte in cui danno vita a movimenti assurdi per calciare la palla verso la porta.

Anche le collisioni sono state leggermente riviste, insieme a alla questione arbitrale, decisamente fuori fase nel corso dell’ultima stagione. Abbiamo notato ora una diversa applicazione dei falli, molto più realistica, seppur questo generi un altro problema, rimasto purtroppo immutato: i calci piazzati. Le punizioni rimangono ancora troppo efficaci, in grado di sbilanciare interi match e capaci di diventare l’incubo peggiore di ogni giocatore medio.

Completando il discorso sul gameplay, non possiamo non menzionare l’aver riscontrato alcuni problemi con l’intelligenza artificiale. Specialmente in fase difensiva, sia i compagni di squadra sia i difensori avversari, si sono resi protagonisti più di una volta di svarioni difensivi inspiegabili, e più in generale abbiamo riscontrato qualche problemino nei movimenti dei compagni di squadra, spesso e volentieri stranamente fuori dall’azione e poco incisivi in mezzo al campo.

Nel complesso, comunque, il gameplay di questo eFootball PES 2021 è fondamentalmente una versione riveduta e corretta di quello del capitolo dell’anno scorso e a noi va anche bene, in attesa di una next-gen che dovrà dimostrare che il l’attesa abbia avuto un senso al di là di ogni difficoltà oggettiva dovuta dall’anno difficile tutt’ora in corso.

A me gli occhi (e purtroppo le orecchie)

Anche dal punto di vista estetico, e forse anche troppo, eFootball PES 2021 rimane pressoché identico a quello dello scorso anno, su tutti gli aspetti. Partendo dai menù di gioco, modificati soltanto a livello cromatico, fino alla resa in campo sia dei giocatori sia degli elementi di contorno, tutto rimane invariato, con buona pace di chi si aspettava qualche piccola rivoluzione. Certo, volti, capigliature e divise verranno aggiornati e aggiunti nei prossimi mesi, ma la sostanza non cambia. La natura di season update si evince con forza sul piano estetico e tecnico, anche sul fronte dell’audio, purtroppo. La telecronaca, ad esempio, è rimasta esattamente identica all’anno scorso, senza alcun cambiamento né la minima traccia di nuove linee di dialogo, e i pochi (molto belli) nuovi brani rendono la navigazione nei menù forse eccessivamente noiosa, proprio a causa della ridondanza con cui essi si ripetono, essendo numericamente poveri.

Discorso molto simile anche per la questione licenze: tra chi va (Inter e Milan, ad esempio) e chi viene (Roma, Coppa Italia, ecc) l’asticella di Konami si mantiene su livelli standard ma ancora insufficienti per rivaleggiare con Electronic Arts e il suo FIFA 21.

Ci aspettiamo grandi novità in tal senso nella next gen, ma di questo problema, ormai storico, riparleremo a tempo debito.

L’ardua e ardita mossa di Konami ci ha convinto soltanto in parte. Se da un lato troviamo una sorta di versione riveduta e corretta del capitolo precedente, dall’altro è evidente quanto anche in versione Season Update Konami abbia voluto giocare eccessivamente al gioco della pigrizia. Il discorso aggiornamenti ci è apparso quasi inspiegabile, specialmente per quanto concerne le divise, e la poca voglia di rinnovare anche gli aspetti estetici ci ha fatto storcere un po’ troppo il naso. In ogni caso, rimane un’esperienza ludica imponente, così come lo fu lo scorso anno e forse per questo l’acquisto è consigliabile maggiormente a chi ha saltato il capitolo 2020 o a chi proprio è un fan della saga, poiché in questo eFootball PES 2021 è possibile ritrovare il cuore di Konami e della sua lunga rincorsa ai danni dello storico competitor, quasi raggiunto ma che con questa strategia, per noi tutto sommato comprensibile, potrebbe allontanarsi nuovamente.