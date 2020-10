War Thunder annunciato su PlayStation 5 e Xbox Series X, pubblicato un nuovo trailer

Gajin Entertainment ha da poco annunciato delle novità all’orizzonte per War Thunder, titolo attualmente disponibile sotto forma di prodotto free to play su PC, Xbox One e PlayStation 4. L’azienda ha recentemente annunciato che l’opera arriverà anche su PlayStation 5 e Xbox Series X, sfruttando tutta una serie di vantaggi prestazionali e non solo che è possibile usufruire grazie alle potenzialità hardware delle console.

Inoltre, è stato caricato un nuovo filmato proprio per testimoniare l’annuncio. In aggiunta, l’azienda ha svelato un update decisamente corposo, che porterà degli aggiustamenti e non solo nell’opera videoludica. Ecco i dettagli: