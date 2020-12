Ninja in Pyjamas collabora con il Leeds United

L’organizzazione svedese di Esport Ninjas in Pyjamas (NiP) ha annunciato mercoledì una partnership con la squadra di calcio della Premier League, il Leeds United. In base alla nuova partnership, NiP si allineerà con il club per promuovere gli Esport di FIFA e prendere parte alla terza stagione recentemente annunciata di ePremier League , la tappa britannica della competizione EA SPORTS FIFA 21 Global Series.

Sebbene sia prevista la promozione incrociata tra entrambe le organizzazioni, nessun dettaglio è stato rivelato al momento della scrittura. I termini finanziari della partnership non sono stati resi noti.

Il CEO di NiP, Hicham Chahine, ha dichiarato in un comunicato che la sua organizzazione ha scelto il Leeds United perché era pronta ad andare “in profondità negli Esport” e collaborare a “integrare gli sforzi su prestazioni sportive, attivazione dei fan e commercializzazione”.

NiP schiera anche roster e giocatori in Counter-Strike: Global Offensive , VALORANT, Dota 2 , PUBG e gestisce una squadra di Rainbow Six Siege in Brasile.