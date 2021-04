Battlefield 6: arriverà su Xbox Game Pass?

Battlefield 6 potrebbe essere lanciato su Xbox Game Pass il primo giorno secondo nuovi rumors.

L’affermazione arriva dal podcast incentrato su Xbox, in cui un commentatore rivela che il titolo potrebbe arrivare su Xbox Game Pass al momento del lancio. Poco dopo, il leggendario leaker Tom Henderson ha sostenuto il commento dell’ospite del podcast, in un tweet che utilizzava semplicemente la gif di Robert Redford. Questo potrebbe essere letto come un segno che Henderson crede che la notizia sia vera.

Ovviamente, al momento nulla è stato confermato né da EA né da Xbox. L’anno scorso, EA ha tranquillamente rivelato che Battlefield 6 sarebbe stato lanciato su PS5 e Xbox Series X ad un certo punto durante l’anno successivo nel 2021.

Se questa ultima voce si rivela vera o meno, dovremo solo aspettare per vedere cosa ha pianificato EA. Per ora, tuttavia, è sulla buona strada per il lancio entro la fine dell’anno nel 2021 e recentemente ha ricevuto supporto dallo sviluppatore Criterion , che è stato reclutato da EA per aiutare lo sparatutto a tagliare il traguardo.

