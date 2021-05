Diablo Immortal ancora previsto per il 2021

Tra le tante opere attese da parte dello studio californiano, Activision Blizzard, sicuramente ha un alto posto in classifica l’ARPG Diablo Immortal, atteso per sistemi mobile. I giocatori hanno avuto la possibilità di metter le mani sull’alpha nelle settimane passate e, stranamente visto il passato ai tempi dell’annuncio, le impressioni sono state molto positive.

Tutt’oggi però, dopo molto tempo dall’annuncio, non si conosce ancora una data d’uscita precisa. L’unica informazione che ci è data sapere è l’anno previsto, il quale si attesta attualmente al 2021. Maggior conferma, fortunatamente, arriva dai report finanziari ufficiali di Activision, il quale dichiara che la produzione per mobile sia ancora prevista per quest’anno.

Come già menzionato senza precisare, Diablo Immortal vedrà la luce su iOS e Android e questo, a detta di Blizzard stessa, pare esser solo l’inizio per l’approdo del colosso californiano sul mercato mobile.