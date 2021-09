Classifica italiana: NBA 2k22 domina

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella trentaquattresima settimana di questo 2021, dal 6 al 12 settembre. Il 10 settembre ha debuttato NBA 2k22 (qui la nostra recensione), e si prende il primo e terzo posto della classifica, rispettivamente con le versioni PlayStation 5 e PlayStation 4. Podio completato dall’eterno GTA V. Altri debutti importanti muovono la classifica: Warioware: Get it togheter è quinto su Switch, mentre Tales of Arise è sesto su PS5. Il JRPG di Bandai Namco è invece terzo nella classifica PC, che vede in cima Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Qui sotto potete vedere i titoli top della classifica italiana:

TOTALE

1 NBA 2K22 PS5

2 GRAND THEFT AUTO V PS4

3 NBA 2K22 PS4

4 F1 2021 PS4

5 WARIOWARE: GET IT TOGETHER!* SWITCH

6 TALES OF ARISE PS5

7 GRAN TURISMO SPORT PS4

8 GOD OF WAR PS4

9 MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION SWITCH

10 THE CREW 2 PS4

PC

1 TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE

2 SID MEIER’S CIVILIZATION VI

3 TALES OF ARISE

4 BIOSHOCK: THE COLLECTION

5 METRO EXODUS

6 LIFE IS STRANGE: TRUE COLORS

7 GRAND THEFT AUTO V

8 RED DEAD REDEMPTION 2

9 LIFE IS STRANGE REMASTERED COLLECTION

10 METRO: 2033 REDUX

* Per questi titoli è considerato solo il dato Retail