Pokemon Go: svelato il Community Day di Marzo

Pokemon Go tramite un blog post (qui) ha annunciato gli eventi relativi al mese di Marzo incluso il Community Day.

Il Community Day di Marzo 2022 su Pokemon Go si terrà sabato 13.

Il protagonista questa volta non sarà un pokemon singolo, come è stato nei Community Day passati, ma bensì due: Sandshrew ed Alolan Sandshrew.

Di seguito Niantic ha annunciato anche gli eventi in-game ed i Pokemon protagonisti dei raid previsti per il mese corrente:

Eventi in-game

Benvenuti ad Alola : preparatevi a incontrare i Pokémon scoperti per la prima volta nella regione di Alola ( per approfondire ) nella quale sono ambientati i giochi Pokémon Sole e Pokémon Luna! L’evento inaugurale di questa stagione si terrà da martedì 1° marzo 2022 a mercoledì 9 marzo 2022!

: preparatevi a incontrare i Pokémon scoperti per la prima volta nella regione di Alola ( ) nella quale sono ambientati i giochi Pokémon Sole e Pokémon Luna! L’evento inaugurale di questa stagione si terrà da martedì 1° marzo 2022 a mercoledì 9 marzo 2022! Festival dei Colori : da martedì 15 marzo 2022 a domenica 20 marzo 2022 potrete vivere un turbinio di note festive nel corso del Festival dei Colori!

: da martedì 15 marzo 2022 a domenica 20 marzo 2022 potrete vivere un turbinio di note festive nel corso del Festival dei Colori! Giungla Ombrosa: da martedì 22 marzo 2022 a martedì 29 marzo 2022, tenetevi pronti per affrontare la giungla nel corso di quest’avventura ispirata ad Alola!

L’ora del Pokemon in primo piano si svolge ogni martedì dalle 18 alle 19, durante il mese di marzo sarà possibile incontrare i seguenti Pokemon: Cubone il primo marzo, Exeggcute l’8 marzo, Growlithe il 15 marzo, Sudowoodo il 22 marzo e Paras il 29 marzo.

Raid

Tapu Koko sarà il protagonista dei raid a 5 stelle a partire da martedì 1 marzo fino a martedì 15 marzo;

sarà il protagonista dei raid a 5 stelle a partire da martedì 1 marzo fino a martedì 15 marzo; Tornadus Forma Totem sarà il protagonista dei raid a 5 stelle a partire da martedì 15 marzo fino a martedì 22 marzo;

sarà il protagonista dei raid a 5 stelle a partire da martedì 15 marzo fino a martedì 22 marzo; Un Pokemon non ancora annunciato sarà il protagonista dei raid a 5 stelle a partire da martedì 22 marzo fino a martedì 5 aprile.

Mega Venusaur sarà il protagonista dei mega raid a partire da martedì 1 marzo fino a martedì 15 marzo;

sarà il protagonista dei mega raid a partire da martedì 1 marzo fino a martedì 15 marzo; Mega Lopunny sarà il protagonista dei mega raid a partire da martedì 15 marzo fino a martedì 22 marzo;

sarà il protagonista dei mega raid a partire da martedì 15 marzo fino a martedì 22 marzo; Mega Charizard Y sarà il protagonista dei mega raid a partire da martedì 22 marzo fino a martedì 5 aprile;

Ogni settimana sarà disponibile al prezzo di una Pokémoneta un biglietto raid da remoto ed altri oggetti minori.