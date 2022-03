Dungeon Siege: il leggendario RPG arriva anche per Metaverso

The Sandbox, ha annunciato di aver stretto una partnership strategica con Square Enix per portare il leggendario gioco di ruolo Dungeon Siege all’interno del Metaverso. La collaborazione sarà divisa in due modalità: la prima rilascerà una LAND a tema, dove i giocatori potranno sperimentare esperienze RPG e imparare le migliori strategie per costruire avventure basate sull’IP. La seconda consentirà ai giocatori di usare personaggi e oggetti in voxel all’interno delle proprie esperienze grazie all’utilizzo degli strumenti Vox Edit e Game Maker.

Dungeon Siege è un acclamato franchise RPG che si svolge nel regno medievale di Ehb. La serie ha ispirato molteplici sequel che hanno venduto complessivamente oltre 1,7 milioni di copie. Il titolo è diventato anche molto popolare nella community dedita al modding, rendendolo perciò un prodotto perfetto per The Sandbox dove giocatori e creatori possono costruire esperienze sulle proprie LAND utilizzando contenuti originali e su licenza. Di seguito la dichiarazione di Hideaki Uehara, direttore del business development di Square Enix:

Dungeon Siege si è proposto sempre l’intento di ispirare un senso d’avventura negli appassionati ed entrare nel Metaverso apre inedite ed entusiasmanti possibilità per i giocatori di plasmare le proprie avventure.



Sebastien Borgeg, COO e cofondatore di The Sandbox ha aggiunto:

Attraverso l’esperienza, i giocatori saranno in grado di affrontare un’avventura unica che li divertirà permettendo di creare quest originali ispirati dai giochi della serie.

Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

Dungeon Siege combina l’immersività di un gioco di ruolo con l’intensità fuori parametro di un’azione implacabile. Il gioco ti calerà in un mondo fantasy tridimensionale senza interruzioni, imperversato da un intero esercito di esseri malvagi: sarà tuo compito fronteggiarlo.

Dungeon Siege è disponibile per PC tramite Steam e in futuro anche per i dispositivi Oculus e PlayStation VR. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.