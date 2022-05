World Turtles: messaggio in difesa delle tartarughe

Oggi 23 maggio è la Giornata Mondiale delle tartarughe, e quale momento migliore per lo sviluppatore di World Turtles per mandare un messaggio in difesa dei rettili tra i più antichi animali viventi, ora tra quelli a rischio estinzione.

Il messaggio è mandato da Gideon Griebenow, sviluppatore in solitaria di Re: cOg Mission, che sta per l’appunto lavorando su Unity per portare ad agosto un gestionale “ambientato” sulla schiena di un enorme testuggine che viaggia nello spazio.

“Mi sembra ancora irreale, anche se realizzato con Unity, il fatto che il progetto passionale che ho iniziato per interesse da nerd sia diventato una realtà, con un sostegno e un’attrattiva tali da giustificare il fatto di perseguirlo a tempo pieno in cambio della mia carriera di due decenni!”

quindi il messaggio in difesa delle tartarughe:

“Sono felice di invitare tutti voi a seguire il viaggio del mio gioco fino all’imminente lancio e ad aiutare a salvare la tartaruga! Oggi, 23 maggio, è anche la Giornata Mondiale delle Tartarughe, che incoraggia l’azione umana per proteggere e aiutare le tartarughe in via di estinzione a sopravvivere e prosperare nei loro ecosistemi. Pertanto, vorrei invitare tutti a essere attenti e ad aiutare a salvare le tartarughe anche nella vita reale”

World Turtles, che ha vinto il #PitchYaGame Industry Pick nel giugno del 2021, arriverà dunque ad agosto su Steam.