Tokyo Game Show 2022: ecco il recap dell’evento SEGA/Atlus

Durante il Tokyo Game Show 2022, ci è stata la conferenza di SEGA/Atlus, all’interno del quale sono stati protagonisti diversi titoli attesi dai giocatori. Durante questo show, abbiamo potuto assistere alle principali novità da parte dell’aziende. Intanto, noi vi proponiamo in questo articolo il recap completo dello show tenuto da SEGA/Atlus, riassumendo i momenti più salienti della livestream.

Persona 5 Royal

Lo show tenuto in piedi di SEGA/Atlus, le compagnie hanno mostrato nuovamente in azione Persona 5 Royal, dove vedrà la luce per la prima volta su Xbox e arriverà anche sull’Xbox Game Pass il 21 ottobre sul servizio di Microsoft, ed in seguito debutteranno Persona 4 Golden e Persona 3 Portable, i quali non hanno tutt’ora ricevuto una data d’uscita ufficiale.

Sonic Frontiers

Per sfruttare l’occasione, al Tokyo Game Show 2022 è stato mostrato nuovamente Sonic Frontiers attraverso un nuovo trailer. Inoltre, è stato svelato un nuovo gameplay dove possiamo osservare il sistema di combattimento, open world e tante altre caratteristiche dell’opera targata Sonic Team e pubblicata da SEGA. Vi ricordiamo che il videogioco sarà disponibile sugli scaffali dei negozi a partire dall’8 novembre su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.

Like a Dragon! Isshin

Ritornando a parlare di opere nipponiche, Like a Dragon! Isshin è stato mostrato nuovamente al Tokyo Game Show 2022. Dopo lo State of Play e l’annuncio della data d’uscita, il titolo è stato protagonista di un gameplay, all’interno del quale sono state mostrate le principali peculiarità della produzione: dal mondo di gioco fino ad arrivare al combat system e alle attività secondarie presenti nel gioco. Vi ricordiamo che Like a Dragon Isshin arriverà sugli scaffali dei negozi per la giornata del 21 febbraio su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S e Xbox One.

New Genesis Phantasy Star Online 2

Come se non bastasse, SEGA/Atlus durante il Tokyo Game Show 2022, all’interno del quale abbiamo potuto osservare il personaggio svolazzare da una parte all’altra schivando quelli che sembrerebbero dei mini-asteoridi.