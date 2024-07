Shin Megami Tensei V Vengeance: accolade trailer dell’RPG Atlus

Grande successo di pubblico e critica per Shin Megami Tensei V Vengeance, J-RPG Atlus che porta a vette ancora più alte il già noto e apprezzato Shin Megami Tensei V. Oggi vi mostriamo l’accolade trailer del titolo, con i voti della critica internazionale.

Pubblicato inizialmente nel 2021 per Nintendo Switch, Shin Megami Tensei V si apre con il protagonista che si risveglia sepolto e privo di sensi dopo essere stato testimone di un cruento omicidio. Si ritrova in una terra desolata apocalittica, coinvolta in una guerra tra angeli e demoni. Ma prima che i demoni assetati di sangue possano reclamare la sua vita, emerge un salvatore, e i due si uniscono per diventare un essere potente, né umano né demone: un Nahobino. La serie Shin Megami Tensei ha una ricca storia nel mondo del gaming e nel 2023 ha festeggiato il suo 30° anniversario.

Shin Megami Tensei V: Vengeance, il nuovo capitolo della saga, farà vivere ai giocatori le vicende di Shin Megami Tensei V nella loro interezza, con una nuova storia non presente nel titolo originale. Inoltre, Shin Megami Tensei V è completamente evoluto, con grafica sbalorditiva realizzata per le console moderne, e presenta nuove aree, demoni e musica a supporto di un sistema di battaglia migliorato, offrendo un’esperienza RPG arricchita e più fluida ambientata in una guerra tra angeli e demoni.

Shin Megami Tensei V: Vengeance è ora disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam e Windows.