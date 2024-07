Warcraft Rumble: al via oggi la Stagione 7

La foresta è in agitazione. Dopo l’arrivo del Drago Fatato e di Terra e Luna nelle Stagioni 5 e 6, è giunto il momento di scatenare la furia della natura: la Famiglia Cenariana si unisce ufficialmente ai ranghi di Warcraft Rumble nella Stagione 7. Con cinque nuovissimi Mini, tra cui due Capi e tre Truppe, la Stagione 7 non è solo quella più ricca di Mini proposta finora, ma introduce anche una zona completamente nuova:

Radaluna, svelata in anteprima alla BlizzCon 2023, ospita cinque boss, tra cui personaggi leggendari come Alachiara e Ysera. Ogni boss sarà caratterizzato da un livello specifico nella mappa della Campagna, con tanto di versione Eroica per ottenere ricompense extra.

La Famiglia Cenariana si concentra su fattori come difesa, utilità e guarigione, aprendo nuove possibilità strategiche tanto in PvE quanto in PvP, come dimostrano i cinque nuovi Mini:

Cenarius guida la carica come primo Capo della Famiglia, dotato di una potente capacità di guarigione ad Area.

Onu, il secondo Capo Cenariano, funge da zona di schieramento mobile.

L’Antico della Guerra è una Truppa in Mischia flessibile, la cui forza aumenta in modo proporzionale in base al quantitativo di Oro speso per schierarla.

La Bestia del Pantano è un Difensore pesante che non subisce danni elementali.

Infine, il Lunagufo è l’incantatore a distanza della Famiglia, capace di infliggere danni ingenti e di cimentarsi in passi di danza da paura.

La Stagione 7 di Warcraft Rumble prenderà il via il 10 luglio con il Festival Cenariano. Questo evento, della durata di 3 settimane, introdurrà sfide, modificatori e altri contenuti che permetteranno ai giocatori di sbloccare tutti e 5 i nuovi Mini Cenariani.