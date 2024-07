Festival di Pokémon GO 2024: tutti i dettagli sull’evento globale

Niantic Inc. ha svelato nuovi dettagli a proposito del Festival di Pokémon GO 2024, il più grande evento di Pokémon GO dell’anno. L’evento si terrà sabato 13 e domenica 14 luglio 2024, dalle 10:00 alle 18:00 (ora locale) ogni giorno. Gli utenti potranno unirsi gratuitamente a milioni di Allenatori e Allenatrici da ogni angolo del mondo, e avranno l’opportunità di incontrare più di 70 Pokémon durante l’evento, inclusi alcuni che faranno il loro debutto come Pokémon cromatici in Pokémon GO.

È possibile migliorare l’esperienza dell’evento acquistando un biglietto, disponibile ora tramite il negozio in-game o lo store online di Pokémon GO. Gli Allenatori e le Allenatrici che possiedono un biglietto dell’evento riceveranno bonus speciali e ricompense, tra cui l’incontro con il Pokémon misterioso Marshadow.

Tutti gli Allenatori e le Allenatrici avranno modo di godersi l’ora dell’habitat due volte durante l’evento del sabato!

Ecco gli orari:

– Alba sulla prateria: dalle 10:00 alle 11:00 (ora locale) e dalle 14:00 alle 15:00 (ora locale)

– Giorno splendente: dalle 11:00 alle 12:00 (ora locale) e dalle 15:00 alle 16:00 (ora locale)

– Crepuscolo strisciante: dalle 12:00 alle 13:00 (ora locale) e dalle 16:00 alle 17:00 (ora locale)

– Notte oscura: dalle 13:00 alle 14:00 (ora locale) e dalle 17:00 alle 18:00 (ora locale)

Sabato 13 luglio gli utenti avranno la possibilità di collezionare nuovi compiti di ricerca sul campo dai Pokéstop che cambieranno ogni ora dalle 10:00 alle 18:00 (ora locale).

Dalle 10:00 alle 18:00 di sabato 13 luglio (ora locale), i giocatori avranno la possibilità di ricevere Sfondi speciali catturando le Ultracreature e Necrozma nei raid di livello cinque dopo aver effettuato una cattura.

Dalle 10:00 alle 18:00 di domenica 14 luglio (ora locale), gli utenti avranno la possibilità di ricevere Sfondi speciali da Necrozma nei raid di livello cinque dopo la cattura. Coloro in possesso di un biglietto incontreranno anche Solgaleo o Lunala con Sfondo speciale nell’ambito della ricerca speciale con biglietto. Necrozma Criniera del Vespro o Necrozma Ali dell’Aurora, se fusi con Necrozma con Sfondo speciale, avranno la loro variante dello sfondo.

Sblocco dell’ultrabonus

Durante ciascuna ora dell’habitat del sabato, gli Allenatori e le Allenatrici da tutto il mondo in possesso di un biglietto potranno collaborare per completare una sfida globale. Se la sfida viene completata in tempo, gli Allenatori e le Allenatrici con un biglietto possono sbloccare un bonus speciale da utilizzare per il tempo rimanente. Inoltre, se gli Allenatori e le Allenatrici completano 20 sfide, attiveranno gli eventi di Sblocco dell’ultrabonus del Festival di Pokémon GO di quest’anno.

Per maggiori dettagli relativi al Festival di Pokémon GO 2024, visitate il sito web del Festival di Pokémon GO 2024.