Deathbound: release date trailer per l’Action RPG di Trialforge Studio

Trialforge Studio e Tate Multimedia hanno rilasciato un nuovo trailer del loro prossimo titolo, l’Action RPG Deathbound, che scopriamo così uscirà sul mercato il prossimo 8 agosto su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, sul trittico di piattaforme Steam, GOG ed Epic Games Store. Deathbound è un GDR d’azione ambientato in un mondo in cui scienza e fede sono in conflitto. Assorbi l’essenza dei guerrieri caduti per imbrigliarne i poteri e le abilità. Sopravvivi a una realtà brutale, in cui il conflitto tra vita e morte non è mai stato tanto acceso.

Caratteristiche:

Acquisisci abilità, ricordi e identità dai guerrieri caduti che incontri sul tuo cammino. Combina le loro personalità e gli stili di combattimento unici per passare facilmente da uno all’altro.

Le essenze che assorbi formano il tuo gruppo. Deathbound offre un solido sistema di squadra che consente ai giocatori di creare il proprio stile di gioco attraverso un albero dei talenti. Passa da un guerriero all’altro per imbrigliarne le abilità e le competenze. Ogni affiliazione in vita dei membri del gruppo influenzerà la loro sinergia nella morte.

Scatena i poteri combinati dei guerrieri caduti con devastati morfattacchi. Sfrutta stili d’attacco diversi per portare a segno potenti combinazioni e colpi mortali, con cui sconfiggere chiunque osi sfidarti.

Ziêminal è un mondo in cui un passato tecnologico e un presente medievale sono culla di culture diverse. Akratya è ricca di storia e pericoli.

Esplora una città ormai in rovina, all’ombra di una grande crociata. Dalle strade colme di cadaveri, fino alle arene e ai luoghi di culto. Con la sua imponente architettura brutalista e un crogiolo di tecnologie, Akratya è una città condannata all’oblio.

Sfida nemici impegnativi creati apposta per spingerti fino al limite. La loro stessa natura si sviluppa sui cinque stadi del lutto e ogni nuovo incontro richiede la massima attenzione di qualsiasi anima che abbia l’ardire di affrontarli.