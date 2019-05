THQ Nordic ha 80 titoli in sviluppo, 48 dei quali non ancora annunciati

THQ Nordic sta rilasciando in questi giorni alcuni dati finanziari relativi all’anno fiscale appena conclusosi e, oltre aver annunciato di avere acquisito studi come Koch Media, Deep Silver, il team di Piranha Bytes e i diritti di distribuzione di Gothic, Risen e Elex ha anche svelato alcuni numeri sui titoli in via di sviluppo.

THQ Nordic: una mole di giochi in arrivo

Stando ai dati finanziari forniti dalla stessa casa di sviluppo, si è scoperto che l’azienda ha all’attivo ben 80 videogiochi in lavorazione di cui 48, circa la metà, sono legati a propietà intellettuali non ancora svelate al pubblico. Considerando la mole di IP e studi recentemente acquisiti dalla compagnia, non stupiscono più di tanto questi numeri che restano comunque impressionanti. Di sicuro, ne sapremo di più al prossimo E3 dove verranno annunciati almeno due titoli legati a franchise molto amati.