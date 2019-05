Mutant Year Zero Road to Eden: le copie fisiche, la versione Switch e l’espansione sono state posticipate

Mutant Year Zero Road to Eden, titolo sviluppato da The Bearded Ladies che prende ispirazione dalle meccaniche di giochi come Xcom, si è rivelato un discreto successo che ha saputo proporre alcune interessanti modifiche alla formula di gioco. Un successo tale da spingere il publisher, Funcom, a sviluppare un’espansione e pubblicare il titolo in formato fisico e su Nintendo Switch, come annunciato la scorsa GDC.

Mutant Year Zero Road to Eden: tutto rimandato a fine luglio

Proprio il publisher Funcom ha svelato che tutti i contenuti previsti con un’uscita contemporanea il 25 giugno, sono stati posticipati al prossimo 30 luglio. Il motivo principale è dovuto, semplicemente, alla voglia del team di sviluppo di guadagnare più tempo per una maggiore pulizia generale del codice di gioco della versione Switch e dell’espansione Seed of Evil. Il titolo è disponibile in digitale su PS4, Xbox e PC.