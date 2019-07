Final Fantasy VII Remake confermato su Xbox One, ma è un errore

Final Fantasy VII Remake, la nuova edizione ricreata da zero del settimo capitolo della serie di Square Enix, arriverà il 3 marzo 2020 su PlayStation 4. Nelle ultime ore però gli utenti Xbox One hanno sognato di poter mettere le mani sul gioco, dato che la pagina ufficiale Xbox Germania aveva praticamente annunciato l’arrivo dell’action-RPG sulla console di Microsoft dal day-one. Il sogno però è durato davvero poco!

Purtroppo quell’annuncio è stato soltanto il frutto di un errore commesso dal team di marketing dell’azienda, come confermato dal responsabile delle comunicazioni di marketing e social leader di Xbox Germania, ovvero Maxi Graff. Per adesso dunque, il titolo resta ancora saldamente un’esclusiva della console di casa Sony Interactive Entertainment e lo potrebbe restare per sempre!

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games

Hey. We did an internal mistake in the Social Team. We took the video off immediately. Sorry, no announcement on our side. Big apologies for this.

— Maxi Gräff 🤜🤛 (@GMaxee) July 10, 2019