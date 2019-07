Mutant Year Zero Seed of Evil: un nuovo trailer ci presenta il personaggio di Big Khan

Tra pochissimi giorni uscirà la tanto attesa espansione Mutant Year Zero Seed of Evil per Mutant Year Zero Road to Eden, titolo strategico sviluppato da The Bearded Ladies e pubblicato da Funcom ispirato alle meccaniche di titoli come XCOM. Tra le novità di Seed of Evil sarà presente anche un nuovo personaggio di cui è uscito un trailer di presentazione.

Mutant Year Zero Seed of Evil: una grande alce americana

Il nuovo trailer di Mutant Year Zero rilasciato dal team di sviluppo è incentrato sul personaggio di Big Khan, una delle principale aggiunte dell’espansione. Big Khan è un’alce americana che ha esplorato la Zona per molti anni da sola, diventando una stalker veterana. Big Khan è specializzato in attacchi critici e possiede due mutazioni uniche chiamate Ground Pound e Flame Puke, utili per sbaragliare gruppi di nemici. L’espansione Seed of Evil sarà disponibile dal 30 luglio per tutte le piattaforme, in contemporanea con l’uscita della versione retail del titolo chiamata Deluxe Edition, la quale conterrà anche la suddetta espansione. L’uscita della Deluxe Edition segnerà anche il debutto del gioco su Nintendo Switch.

