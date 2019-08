Control: niente supporto alla funzione HDR al lancio

Control, il nuovo gioco di casa Remedy Entertainment, sarà lanciato senza supporto alla feature HDR. La conferma è arrivata direttamente da Lucas Liaskos, membro del team di sviluppo, che l’ha confessato su Twitter.

Control: le specifiche tecniche del titolo

Come dichiarato Liaskos, l’action game girerà a 30fps su console, incluse PlayStation 4 Pro e Xbox One X. L’HDR non sarà attivo su nessuna piattaforma, tra cui anche il PC. Per alcuni potrà essere un ostacolo ma non è detto che in futuro non venga abilitato il supporto tramite una patch o un aggiornamento. Per altre informazioni sul gioco, vi invitiamo ad aspettare la nostra recensione, in arrivo prossimamente.

