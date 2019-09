Overwatch: 900p e 30fps per la versione Switch

Dopo l’annuncio arrivato al Nintendo Direct, sono state diffuse le caratteristiche tecniche di Overwatch su Nintendo Switch. A svelarle è Iron Galaxy, software house incaricata del porting sulla console ibrida della casa di Kyoto.

Overwatch: solo la risoluzione cambierà in modalità docked

Il gioco girerà a 30fps stabili, sia in modalità portatile che docked. L’unica differenza sarà nella risoluzione: in modalità portatile lo shooter girerà ad una risoluzione pari a 720p, mentre invece per quanto riguarda la modalità docked il titolo riuscirà a raggiungere una risoluzione pari a 900p. I 60fps non erano raggiungibili, come affermato da Iron Galaxy: la soluzione principale è stata quella di comprimere al meglio il gioco, senza però perdere troppa qualità.