Spider-Man Far From Home: Jake Gyllenhaal condivide un simpatico filmato

Spider-Man Far From Home (qui trovate la recensione del cinecomic) è stato un film assolutamente convincente sia per il pubblico che per la critica, arrivando ad essere la pellicola sull’Arrampicamuri più redditizia del grande schermo. Una vittoria del genere nasconde però tanto lavoro dietro e un membro piuttosto importante del cast ce lo ha ricordato.

Spider-Man Far From Home: le sequenze divertenti

È proprio Jake Gyllenhaal, interprete di Mysterio, che, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato qualche video divertente proveniente dal dietro le quinte del lungometraggio. Le papere provengono da una delle scene che vede contrapporsi il personaggio a Peter Parker, mentre sono intenti a chiacchierare in un bar. Se siete curiosi di vedere le clip, vi lasciamo direttamente alle sequenze, in calce all’articolo.