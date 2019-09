Annunciati i Games With Gold di Ottobre 2019

Microsoft ha recentemente annunciato i nuovi giochi Games With Gold per Ottobre 2019, dove gli utenti che hanno sottoscritto un abbonamento Xbox Live Gold su Xbox 360 e Xbox One potranno scaricarli senza ulteriori costi aggiuntivi. Ebbene, a partire da questo mese, i giocatori potranno effettuare il download dei videogiochi in questione per ampliare la propria libreria.

Xbox Games With Gold: ecco quali titoli saranno disponibili questo mese

Ecco i giochi che si uniranno di diritto nella lista di questo mese:

1-31 ottobre: Tembo the Badass Elephant

16-15 ottobre-Novembre: Friday the 13th The Game.

1-15 ottobre: Disney Bolt

16-31 ottobre: Ninja Gaiden 3 Razor’s Edge.

Sicuramente una buona notizia per chi non è riuscito ad entrare in possesso dei suddetti titoli.

Passate dalla nostra sezione Games.