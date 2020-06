Bless Unleashed in arrivo su PC nel 2021

Bless Unleashed, il gioco di ruolo open-world online free-to-play lanciato per la prima volta per Xbox One il 12 marzo, arriverà su PC tramite Steam all’inizio del 2021, ad annunciarlo l’editore Neowiz e lo sviluppatore Round8 Studio. Qui in basso, una piccola overview del gioco direttamente dalla sua pagina Steam:

Esplora il mondo enorme e vivace con i tuoi amici o affrontalo da solo in un’avventura epica. Dalle armi che usi alle abilità che impari, prendi il pieno controllo delle azioni e dello sviluppo del tuo personaggio. Ogni scelta che fai nel mondo di Bless modellerà il tuo destino. Inizia a spiegare la tua storia ora.

Key Features

Un’enorme avventura aopen world piena di ricerche con trame originali che si svolgono davanti ai tuoi occhi.

Vi attendono vasti e diversi paesaggi brulicanti di vita. Dalle splendide e pacifiche foreste della Federazione di Ribus alle insidiose Regioni inesplorate, immergiti nei paesaggi mozzafiato. Più esplori, più storie incontrerai e vivrai.

Con il mondo che si sta ancora riprendendo dal disastro causato dagli umani, il demone ultraterreno sembra colpire di nuovo. Sopporta i massacri distruttivi e orribili commessi dai cospiratori di lunga data e difenditi dalle loro minacce con il sostegno degli dei.

Un MMORPG ricco di azione pieno di formidabili mostri.

Unisciti ai tuoi amici per eliminare le minacce in agguato in pericolosi sotterranei e partecipa a battaglie mozzafiato con potenti Field Boss.

Guadagna titoli onorari e colleziona tesori rari. Se riesci a sopravvivere, questo è …

Sii benedetto per sviluppare e diversificare le tue lezioni.

Mescola e abbina cinque classi uniche e quattro razze distinte nel mondo di Lumios per creare un personaggio degno di ricevere benedizioni dagli dei.

Padroneggia le combo uniche di ogni classe per superare boss e nemici pericolosi.

Innumerevoli oggetti da collezione.

Potenzia l’equipaggiamento ottenuto dalle tue avventure per liberare il tuo vero potere. Raccogli anche pelli rare che molti non sono riusciti a ottenere.

Gioca con gli altri, ma distinguiti dalla massa.

Un MMORPG che ti consente di creare la tua storia mentre giochi con gli altri.

Completa le missioni con i tuoi amici, stringi profondi legami con gli altri avventurieri o diventa anche alleato e crea una gilda. Le possibilità sono infinite.

Esplora segrete insidiose o metti alla prova il tuo coraggio contro gli altri sul campo di battaglia giocatore contro giocatore.

Non importa come attraversi i percorsi, forma alleanze con anime affini e diventa una cosa sola.