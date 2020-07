Adolescente spende 20.000$ su Twitch

Un giovane fan di Fortnite avrebbe speso quasi $ 20.000 in donazioni, parti e abbonamenti di Twitch il mese scorso all’insaputa dei suoi genitori.

La madre, che ha preferito rimanere anonima per proteggere l’identità di suo figlio, ha detto che suo figlio adolescente ha addebitato $ 19.870,94 a una carta di debito tra il 14 e il 30 giugno. Dopo diversi tentativi falliti di ottenere i soldi, si è rivolta a Reddit per consulenza.

Il suo post , che ha attirato molta attenzione sul subreddit di Twitch, ha spiegato come “anni di risparmi” sono scomparsi nel giro di 17 giorni.

Dice che quelle donazioni sono andate ai famosi streamer di Twitch come Tfue, Gorb ed Ewokttv, nonché al quarterback di Atlanta Falcons Kurt Benkert e Meyers Leonard di Miami Heat.

Quando ho visto che i saldi delle banche erano quasi spariti, le mie labbra hanno iniziato a formicolare e ho dovuto abbassare la testa per non svenire. Ho pianto all’inizio. Non credevo che avrebbe potuto farlo.

Al figlio è stata data una carta di debito con un saldo nominale per comprare i pranzi scolastici, ha detto la madre. Ha quindi iniziato a trasferire denaro dal conto di sua madre nella sua carta di debito per pagare le transazioni tramite l’online banking. La madre crede che suo figlio possa aver visto la sua password durante il trasferimento di denaro nel suo account per aver completato con successo le faccende o che non si sia disconnessa correttamente. Di fronte, suo figlio sapeva che aveva speso molto, ma era “scioccato” quando vide il totale.

Dato che controllava il saldo del suo conto solo due volte al mese quando pagava le bollette, la madre non vedeva le transazioni fino a quando non era troppo tardi.

Ho contattato la mia banca non appena l’ho scoperto e hanno bloccato tutti i nostri conti e la sua carta di debito è stata cancellata. A meno che non sporga denuncia nei confronti di mio figlio, non saranno di aiuto in quanto questa è considerata una frode amichevole

La frode amichevole o frode di riaddebito è quando un consumatore effettua un acquisto online con la propria carta e quindi richiede il rimborso dalla propria banca. La banca non può fare a meno di rimborsare i fondi a meno che la madre non addebiti spese.

La madre ha detto che ha difficoltà a raggiungere Twitch e Amazon. Afferma che Twitch non ha risposto per oltre due settimane e Amazon le ha detto di contattare direttamente Twitch. Ha fatto ricorso all’invio di posta raccomandata al CEO di Twitch Emmett Shear e al team legale di Amazon, ma afferma di non aver ancora ricevuto risposta.

Ha anche contattato i cinque streamer per ottenere i soldi indietro. Finora, solo Benkert e Leonard hanno risposto, secondo il genitore.

Alla fine, ha detto di avere la responsabilità della situazione.