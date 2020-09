Benchmark: cos’è e a che serve

Sicuramente nella lettura di molte recensioni tech, come la nostra riguardante il nuovo Asus ROG Zephyrus G14, vi sarete imbattuti nel criptico termine inglese “benchmark“. Ma cosa significa davvero questa parola nell’ambito informatico e, soprattutto, a cosa ci serviranno tutti i suoi vari utilizzi?

Noi di GamesVillage.it nel corso di quest’articolo cercheremo di definirne il significato e come sfruttare ogni benchmark per scoprire sempre di più sul vostro PC ed altri prodotti del mondo della tecnologia. Ovviamente, faremo in modo di essere il più “user friendly” e sintetici possibile. Così che ogni lettore, anche i nuovi arrivati, possano carpire i concetti base e più importanti dell’argomento trattato.

Definizione di benchmark

Un benchmark, in maniera generale, è un insieme di strumenti (spesso software) il cui obiettivo è quello di testare le potenzialità del vostro computer. Esistono molti tipi di programmi che hanno uno scopo diverso. Ad esempio, Cinebench 20 valuta la capacità di rendering del vostro processore. Molto spesso alla fine di ogni test vi verrà mostrata una griglia di valutazione e, in alcuni casi, addirittura una classifica globale. D’altro canto, esistono anche test il cui unico scopo è quello di valutare l’intera composizione della vostra macchina (es. UserBenchmark).

In alcuni casi, come UserBenchmark, vengono forniti dei consigli su come migliorare l’hardware specifico e qual è il motivo che non gli permette di sprigionare pienamente la sua potenza.

Grazie ai benchmark potrete anche scoprire in quale fascia di performance si posiziona il vostro PC, o quel determinato componente, rispetto alla media di tutti gli utenti che hanno verificato. Il metodo di comparazione risulta molto utile per tutti coloro che stanno iniziando ad interessarsi al settore ed hanno bisogno di una conoscenza base di ogni modello e deli valori che è in grado di raggiungere.

A cosa serve un benchmark?

Come già abbiamo introdotto nello scorso paragrafo, un benchmark non è né più né meno un metodo di valutazione. Risulta comunque molto efficace prendere parte ad uno dei test offerti, visto che potreste scoprire problematiche e caratteristiche peculiari della vostra build.

Superposition è, tanto per prenderne uno, un ottimo esempio che indica l’effettivo funzionamento di tutti i componenti del vostro PC. Nello specifico, calcola gli FPS che può raggiungere la nostra scheda video in uno scenario molto più oneroso di un attuale titolo AAA. Inoltre, sempre lo stesso software, è in grado di misurare la temperatura massima, minima e media registrata.

Per questa mini guida è tutto! Vi ringraziamo per la vostra attenzione e speriamo vivamente che i software di testing possano ritornarvi molto utili (speriamo che non escano risultati bassi!).