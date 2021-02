Rainbow Six Siege: la nuova stagione si chiamerà Crimson Heist

Ubisoft ha deciso di offrire un teaser brevissimo legato alla nuova stagione che arriverà sullo sparatutto in prima persona Rainbow Six Siege. Come possiamo vedere tramite il tweet presente in calce a questa notizia, il nome della nuova season sarà Crimson Heist (Rapina Cremisi in italiano?).

Il tweet mostra anche quello che potrebbe essere uno dei nuovi operatori in arrivo, ma purtroppo, trattandosi di un teaser rappresentante una semplice immagine, è praticamente impossibile estrapolare ogni tipo di informazione, né un possibile periodo d’arrivo per il nuovo contenuto. Ovviamente, non appena giungeranno nuove informazioni sul prossimo contenuto, le potrete leggere tramite il nostro sito.

Vi ricordiamo che Rainbow Six Siege è disponibile anche su PlayStation 5 e Xbox Series X/S tramite upgrade gratuito (con tutte le ottimizzazioni del caso) per tutti coloro che sono in possesso delle versioni PlayStation 4 e Xbox One. Lo sparatutto è ovviamente giocabile anche tramite PC (ma non è ancora approdato su Google Stadia).