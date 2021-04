Logitech G Pro X Wireless Recensione: il wireless premium

Il mercato delle cuffie da gaming sta subendo un’evoluzione senza precedenti negli ultimi anni. Così come molte altre periferiche, anche i dispositivi audio stanno puntando sempre di più ad alternative senza fili. Ovviamente non poteva mancare all’appello il modello Logitech G Pro X Wireless, la rivisitazione non cablata dell’amato modello proveniente dall’azienda svizzera leader nel settore.

Il prodotto può essere utilizzato su tutte le piattaforme e dispone di un microfono rimovibile, per cui è possibile sfruttare appieno tutto ciò che è stato offerto dalla società. Nel caso in cui siate interessati all’acquisto, vi indirizziamo al sito ufficiale di Logitech, ove le Pro X Wireless sono vendute al prezzo di 208,99€.

Wireless:

Durata della batteria (ricaricabile) La durata della batteria varia in base alla frequenza e al tipo di utilizzo. Fino a 20 h di durata della batteria con volume delle cuffie impostato al 50%. : fino a 20 h

: fino a 20 h Raggio d’azione wireless: fino a 15 m

Tipo di connessione: LIGHTSPEED 2,4 GHz

Un packaging premium con i componenti giusti

Il packaging delle Logitech G Pro X Wireless rispecchia ciò che abbiamo già visto con i modelli passati dell’azienda: alla sua apertura è subito possibile notare come la cura nei dettagli nel rendere il prodotto premium non sia di certo mancata.

All’interno della scatola troveremo le nostre cuffie con incorporate le imbottiture in similpelle, ma in alternativa è possibile fruire della versione in tessuto già inclusa all’interno del pacco. Ovviamente, non dimentichiamoci del trasmettitore wireless e del cavo per ricaricare la periferica.

Il box delle Logitech G Pro X Wireless è di grandi dimensioni, proprio per questo la società europea ha deciso di inserire una custodia a sacchetto in cui sarà possibile trasportare senza intoppi il prodotto e i suoi accessori essenziali.

Estetica e robustezza in un unico prodotto

Basta osservare qualche foto per capire che le Logitech G Pro X Wireless siano un prodotto solido. Tuttavia non parliamo unicamente dei materiali utilizzati per la sua costruzione, alluminio e acciaio, ma anche dell’impatto visivo che le cuffie sono in grado di offrire.

L’apparenza della periferica rispecchia esattamente ciò che l’azienda vuole trasmettere: siamo dinanzi ad un prodotto premium capace di offrire prestazioni che pochi possono raggiungere. I colori utilizzati sono prevalentemente nero per tutta la struttura di collegamento dei padiglioni e gran parte di questi ultimi, mentre al loro esterno troviamo l’inconfondibile logo di casa Logitech avvolto in un disco d’alluminio grigio translucente.

I cuscinetti risultano spessi e comfortevoli, sia quelli in semipelle che in tessuto. I primi sono anche composti da un tipo di materiale che limita al minimo la sudorazione dovuta alla pelle. Nonostante ciò, nel nostro caso abbiamo preferito l’opzione extra che ci è stata messa a disposizione.

Il peso delle Logitech G Pro X Wireless non è soverchiante come può sembrare. Sebbene 370 grammi possano sembrare troppi, non abbiamo avuto problemi anche durante lunghe sessioni di gioco di più ore di fila. E ve lo diciamo da utenti che generamìlmente preferiscono disppositivi audio in-ear.

Infine arriviamo ai tasti di funzionalità, sapientemente posti tutti sul padiglione sinistro, in modo tale da farci apprendere subito la locazione dell’input che vogliamo attivare.

Wireless e batteria che non deludono mai

Così come abbiiamo già appurato in precedenza con il mouse Superlight dell’azienda svizzera, anche le Logitech G Pro X Wireless sfruttano la celebre tecnologia LIGHTSPEED. Quest’ultima, ancora una volta, si è rivelata essere una delle migliori sul mercato attuale.

Non a caso, il raggio delle cuffie riesce a raggiungere fino ai 15 metri di distanza. Una distanza ottimale anche per coloro che hanno una postazione da gaming con la macchina da gioco collocata a diversi metri di distanza. Inoltre, il cavo per ricaricare la periferica è lungo 1,8m. Ragion per cui anche nell’eventualità dell’urgenza di dover ricaricare il prodotto non avremo grossi intoppi.

Protagonista assoluta di questa recensione è proprio la batteria delle Logitech G Pro X Wireless. Quest’ultima ha una durata variabile che dipende dal tipo di utilizzo che ne facciamo, tuttavia sembra non scendere mai sotto le 15 ore di utilizzo consecutive di gioco. Il tempo di ricarica è, ovviamente, più lento della sua controparte mouse, ma riesce comunque a performare una ricarica completa in circa 30 minuti (partendo da una percentuale al di sotto del 20%).

Insomma, in un mondo in cui il wireless sta prendendo sempre più piede risulta essenziale dover disponere di una batteria in grado di supportare la feature. Fortunatamente, Logitech ha pensato in anticio riuscendoci a fornire un componente di estrema qualità.

Microfono Blue Vo!ce e numerose features

Un altro punto a favore delle Logitech G Pro X Wireless è il microfono Blue Vo!ce, sviluppato in collaborazione con il celebre brand produttore dei Blue Yeti. Com’è intuibile, la qualità del compponente è buona, considerando che siamo davanti ad un sistema di registrazione non dedicato. Ovviamente, nel caso in cui disponete già di una periferica a parte consigliamo caldamente il suo utilizzo.

Ciò nonostante il device di input è di tipo cardiode, indi per cui già pronto per il tipo di comunicazione adatta al gaming. Sarà anche possibile regolare ampiamente quest’ultimo grazie alla sua scocca pieghevole, concedendoci di trovare la posizione giusta grazie alla libertà offerta.

Non dimentichiamoci dell’immancabile software Logitech G HUB, il quale non manca di certo di features di tutto rispetto. Elencarle tutte sarebbe impossibile, dato che oltre i profili predefiniti offerti dall’azienda per alcuni titoli è possibile personalizzare comppletamente la resa audio delle G Pro X Wireless. Infine, è anche possibile scaricare le impostazioni che gli utenti hanno puubblicato. Il DTS Headphone:X 2.0 risulta n altro fattore essenziale per la nostra esperienza in gioco, dove la spazialità dell’audio fa la differenza.

Le Logitech G Pro X Wireless si presentano come cuffie da gaming di altissima qualità. Considerando il prezzo proposto, crediamo che il brand leader nel settore si sia confermato ancora una volta per la sua abilità di progettazione di nuovi prodotti. A partire da un design compatto ed esteticamente piacevole, fino ad arrivare a una batteria super duratura, questa periferica sarà in grado di soddisfare qualsiasi vostra esigenza su qualsiasi piattaforma voi vogliate giocare. Ancora una volta, Logitech è riuscita a produrre uno degli accessori da gioco migliori in circolazione. Sfortunatamente, il prezzo è comunque non accessibile a chiunque, ma indubbiamente ne varrà la pena.