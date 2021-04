Sam & Max Save the World: la Collector’s Edition arriverà dal 30 Aprile

Skunkape Games, uno studio fondato da ex sviluppatori Telltale per rimasterizzare i giochi episodici di Sam & Max, ha collaborato con Limited Run Games per tre prodotti fisici di prossima uscita dedicati a Sam & Max Save the World:

Nintendo Switch Standard Edition (€34.99) cartuccia di gioco in custodia a scatto

Nintendo Switch Collector’s Edition (€74.99) grande scatola con chicche più la cartuccia di gioco in custodia a scatto

PC Collector’s Edition (€64.99) grande scatola con chicche più su DVD-ROM

In Sam & Max Save the World, il duo indaga su un complotto di ipnosi che assume proporzioni globali in sei casi collegati, originariamente rilasciati come episodi mensili scaricabili. La rimasterizzazione presenta una revisione dell’illuminazione, del lip-sync, dell’audio, della cinematografia e molto altro per portare un gioco di 15 anni fa agli standard moderni.

La Collector’s Edition includerà anche una ricreazione aggiornata del Season One Case File, che era disponibile in quantità molto limitate quando Sam & Max Season One è uscito originariamente nel 2007.