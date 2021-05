The Witcher 3 Wild Hunt: il regista si dimette da CDPR dopo le accuse di bullismo

Konrad Tomaszkiewicz, il regista di The Witcher 3: Wild Hunt, il gioco di maggior successo di CD Projekt Red, si è dimesso, secondo quanto riportato da Bloomberg, ma nega le accuse. Secondo un’e-mail ottenuta da Bloomberg, CD Projekt Red aveva condotto indagini di mesi su Tomaszkiewicz per accuse di mobbing (un termine polacco per bullismo d’ufficio) verso altri membri dello staff. Nell’e-mail, Tomaszkiewicz ha scritto che era stata costituita una commissione per indagare sulle accuse e aveva stabilito che non era colpevole, ma a causa degli eventi Tomaszkiewicz si dimette.

Nonostante sia stato giudicato non colpevole, molte persone provano paura, stress o disagio quando lavorano con me, ha scritto nell’e-mail. Tomaszkiewicz ha anche chiesto scusa al personale per tutto il cattivo sangue che ho causato. Tomaszkiewicz doveva coprire un ruolo significativo nello sviluppo del prossimo gioco di Witcher. È un duro colpo per un’azienda che sta vacillando dal disastroso lancio di Cyberpunk 2077, di cui Tomaszkiewicz era il secondo regista e capo della produzione, nel dicembre dello scorso anno. Il gioco ha funzionato bene su PC ma era difettoso e non girava bene su console ,e a costretto Sony a ritirare il gioco dal PlayStation Store e a offrire rimborsi completi a chiunque avesse acquistato la copia digitale. Lo studio era a conoscenza dei problemi su console, ma ha comunque lanciato il gioco.

Il lavoro di Tomaszkiewicz su The Witcher 3 ha ispirato la creazione di una popolare serie Netflix, entrambi basati sui romanzi dell’autore polacco Andrzej Sapkowski, e ha contribuito a trasformare CD Projekt nella compagnia più importante del paese.

Quanto a Tomaszkiewicz, spera di cambiare. Nella mail ha scritto quanto segue:

Continuerò a lavorare su me stesso. Cambiare comportamento è un processo lungo e arduo, ma non mi arrendo e spero di cambiare.

The Witcher 3: Wild Hunt è disponibile per per PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X.