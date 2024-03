Level Zero Extraction, grande successo per la prima Closed Beta

Il publisher tinybuild e lo sviluppatore DogHowl Games hanno concluso la Closed Beta del loro titolo horror multigiocatore con meccaniche da extraction shooter in arrivo quest’anno, l’atteso Level Zero Extraction, con risultati davvero incoraggianti. Per di più, è stata resa nota la Living Roadmap, rivelando anche i piani di sviluppo per il futuro. Di seguito i punti salienti:

Più di 150,000 giocatori si sono iscritti per partecipare al primo test del gioco.

La Closed Beta si è svolta dal 15 al 19 marzo, inizialmente prevista fino al 18, è stata prolungata di un giorno per via delle richieste crescenti da parte della community.

Gli sviluppatori hanno elencato le principali aree di interesse per i prossimi due mesi, basandosi sull’enorme quantità di feedback lasciati dai giocatori, tra cui miglioramenti del bilanciamento e delle prestazioni.

Lo studio ha rivelato la prima Living Roadmap di sviluppo, anticipando nuovi contenuti e meccaniche che verranno aggiunti nel corso del 2024 e testati durante le future sessioni di gioco della community.

Grazie alla Closed Beta, oggigiorno Level Zero Extraction è presente in 200.000 wishlist su Steam, collocandosi, così, tra i 150 titoli più attesi della piattaforma.

Gli sviluppatori hanno ribadito l’intenzione di condurre altri playtest chiusi e una Open Beta nell’estate del 2024.

Level Zero Extraction è un titolo horror multigiocatore con meccaniche da extraction shooter, un’esperienza di sopravvivenza unica nel suo genere, che fonde la tensione al cardiopalma degli horror asimmetrici con i letali scontri a fuoco degli sparatutto con meccaniche di estrazione. Affronta una pericolosa spedizione di recupero in cui tre squadre, composte da un massimo di tre mercenari, si contendono il bottino nella speranza di tornare indietro sani e salvi. Oppure assumi il ruolo di due letali mostri alieni per andare a caccia di prede umane. Level Zero Extraction uscirà nel 2024 in Accesso Anticipato su Steam. Scoprite di più a proposito: tutti i dettagli sono su Steam News. Per ulteriori informazioni su Level Zero: Extraction, visitate il sito ufficiale.