Shenmue 3 non arriverà su Xbox One, conferma Deep Silver

Il nuovo titolo diretto da Yu Suzuki, Shenmue 3, dopo essere stato rimandato a novembre 2019, è comparso nella versione Xbox One all’interno del codice sorgente del sito ufficiale, scatenando le reazioni dei fan e la conseguente risposta di Deep Silver.

Shenmue 3: la versione per Xbox One non è prevista

Qualche giorni fa, il noto insider Wario64 ha pubblicato su Twitter un’immagine ritraente il codice sorgente del sito ufficiale del nuovo gioco di Yu Suzuki evidenziando alcune riferimenti relativi alla console di Microsoft. La risonanza mediatica di tale notizia ha spinto il publisher Deep Silver a rispondere su Twitter specificando che una versione Xbox One del titolo non è tra i piani del team di sviluppo e dello stesso publisher. Per quanto possa esser legge la parola di Deep Silver, non è comunque fa escludere che una versione per Xbox One possa effettivamente uscire in tempi più remoti.