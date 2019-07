Classifica italiana: in testa c’è ancora Crash Team Racing Nitro-Fueled

Come ogni lunedì, Aesvi ha pubblicato la classifica relativa ai titoli più venduti della settimana in Italia. Per i sette giorni che vanno dal 24 al 30 giugno in testa c’è, invariato dalla scorsa settimana, ancora Crash Racing Nitro-Fueled, riedizione del kart game del ’99 ora di Activision/Beenox. Le altre due posizioni del podio sono completate dalle new entry F1 2019 e Super Mario Maker 2, che scavalcano momentaneamente i sempre presenti Grand Theft Auto V e Minecraft.

Classifica Italiana: rientra FIFA 19 in top 10

Dopo una piccola assenza dalla top 10, torna, proprio in decima posizione, FIFA 19. Ecco la classifica completa: