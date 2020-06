Madden NFL 21: rimandato il reveal a causa degli scontri in America

Per i nostri colleghi giocatori americani, quella di Madden è probabilmente una delle serie sportive più popolari tra il pubblico. Dopo la presentazione all’ultimo Inside Xbox, Electronic Arts si stava preparando a un grande reveal di Madden NFL 21 proprio oggi, il 1 giugno. Tuttavia, i recenti e tristi scontri avvenuti negli USA hanno spinto l’azienda a rimandare l’annuncio tramite un post su Twitter, sottolineando il proprio sostegno verso le comunità vittime degli scandali.

Il messaggio di EA SPORTS recita:

Domani [1 giugno] ci eravamo promessi di celebrare Madden NFL 21 con voi, ma non abbiamo intenzione di farlo adesso. Ci schieramo dalla parte delle community di colore / afroamericane di amici, giocatori, colleghi e partner. La nostra immediata attenzione va alle azioni che possiamo prendere per provocare un cambiamento, contro i trattamenti ingiusti e i pregiudizi sistematici che stanno assillando la nostra nazione e il nostro mondo. Troveremo un altro momento per parlare di football con voi. Perché questo va oltre il gioco, oltre lo sport, e necessita che tutti stiano uniti e lavorino per portare questo cambiamento.

La situazione è grave, ed è chiaro che Electronic Arts stia cercando di far passare un messaggio positivo. I fan, tuttavia, non sembrano averla presa bene: i commenti del posto sono infatti pieni di utenti che sostengono si tratti di una scusa per “mascherare l’assenza di un vero gioco” e simili pretesti. Qualunque sia la verità, non dobbiamo scordarci che quanto sta accadendo negli USA è ben più importante della presentazione di un gioco, ora come ora.