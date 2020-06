Join the Indie: ecco cosa è stato mostrato all’evento Intel

In occasione di JOIN Indie Game Edition, primo evento di settore in Italia ad avere luogo in un ambiente di realtà virtuale, Biagio Gurrieri, Technical Account Manger di Intel, ha parlato di come Intel concentri importanti risorse sull’innovazione tecnologica e sul supporto ai partner che sviluppano videogame. Nel corso del suo intervento, sul palco virtuale dell’evento, ha spiegato perché l’approccio di Intel parte dal rispondere alle esigenze reali dei giocatori, che richiedono un’innovazione costante delle piattaforme. Ai sistemi gaming di oggi è richiesto di supportare, il multitasking, lo streaming e la registrazione del game play, la possibilità di overclocking, prestazioni e reattività sempre più elevate per la massima gratificazione visiva ed esperenziale, per l’utilizzo della realtà virtuale, per la fruizione e la creazione di contenuti multimediali, e tanto altro.

La community dei gamer è sempre alla ricerca dell’esperienza più emozionante; Intel è alla ricerca di modi nuovi per spingere la tecnologia oltre i limiti delle prestazioni. Siamo convinti che la migliore esperienza di gioco sia offerta su piattaforma PC, e continuiamo a lavorare in questo settore per continuare ad innovare ciò che questa piattaforma è in grado di offrire ai gamer e agli sviluppatori dei videogiochi. Gli sviluppatori italiani confermano questa grande potenzialità del gaming su PC concentrando molto del loro lavoro su questa piattaforma, difatti l’indagine di IIDEA ha mostrato che oltre il 50% sviluppa le proprie creazioni su PC, seguito dal mobile, e poi dalle console. Tanto per gli sviluppatori indie quanto per i grandi studi di sviluppo, Intel ha inaugurato il programma Intel GameDev Boost, annunciato in occasione della scorsa Game Developer Conference. Si tratta di un programma di marketing mirato a supportare gli sviluppatori di videogiochi al meglio e offrire le migliori prestazioni in gioco per i gamer sui circa 1 miliardo di PC con processori Intel adatti al gaming attualmente diffusi in oltre 170 Paesi del mondo.

Il programma di Boost consiste in un processo di test e certificazione che consente agli sviluppatori di ottimizzare i loro giochi per ottenere il massimo delle prestazioni su PC, oltre ad accedere a strumenti e tutorial per aiutare a pianificare e progettare giochi, librerie gratuite, analizzatori di prestazioni, strumenti per aiutare a programmare in modo più efficiente e ottimizzazioni per prestazioni migliori su architettura Intel®. L’unico requisito per accedere al programma è che il gioco funzioni al meglio sul PC, ed è un risultato possibile anche grazie agli strumenti e al supporto che mettiamo a disposizione. Ci sono due modi per ottenere la certificazione Runs Great on Intel®: affidarsi ai nostri laboratori di test, oppure condurre i test in autonomia. Intel collabora con publisher e sviluppatori di ogni dimensione per ottimizzare i giochi per PC e supporta la community degli sviluppatori, per portare giochi e software sul mercato attraverso co-progettazione, marketing.

Ecco quali titoli sono stati mostrati all’evento: Remothered Broken Porcelain, Dry Downing, Homer’s Odyssey, Willy Home, un nuovo progetto sempre di VLG che verrà annunciato a luglio, Redout, Goat of Duty, Redout Space Assault, Alaloth Champions of The Four Kingdoms, Classe 1990, Daymare 1998, Syder Reload, Shenmue III