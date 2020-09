La stagione 3 della Peace Elite League presenta un montepremi di 3 milioni di dollari

Tencent ha annunciato di aver aggiunto ¥ 21M RMB ($ 3M USD) in premi in denaro per la terza stagione del più importante torneo Peacekeeper Elite della Cina , la Peace Elite League (PEL). Leo Liao, direttore marketing di Tencent Interactive Entertainment Group e presidente di PEL, ha rilasciato questa notizia durante la cerimonia di apertura di PEL nella sede di Esport VSPN Xi’an.

Liao ha spiegato la distribuzione del montepremi di $ 3M nelle quattro settimane della stagione 3 di PEL:

La stagione 3 di PEL presenterà un montepremi di ¥ 3M ($ 440K) e il vincitore porterà a casa ¥ 1M ($ 146.5K). Inoltre, tutte le prime 12 organizzazioni di eSport riceveranno il resto di ¥ 2 milioni ($ 293.000).

La finale della stagione 3 di PEL avrà un premio in denaro di ¥ 5M ($ 730K).

Ogni settimana, PEL offrirà anche una ricompensa di ¥ 1 milione ($ 146,5K) alle prime otto influenti organizzazioni di eSport – ¥ 4M ($ 580K) in totale.

La stagione 3 di PEL è diventata la lega stagionale di Esport con il montepremi più alto in Cina. Il torneo è ospitato da Tencent in collaborazione con l’organizzatore del torneo cinese VSPN e sponsorizzato dal marchio cinese di smartphone OPPO .

Liao ha affermato che il PEL prevede di collegare le entrate delle squadre con le prestazioni in campionato, al fine di accelerare lo sviluppo del PEL in modo sostenibile.

Liao ha anche rilasciato un nuovo sistema di classificazione per le squadre PEL, in cui le prime due squadre rappresenteranno PEL per partecipare al Peacekeeper Elite World Championship, in competizione per un montepremi totale di $ 2 milioni con squadre internazionali.

Liao ha anche rivelato che il prossimo Peacekeeper Elite Championship (PEC) avrà un premio in denaro di ¥ 12 milioni ($ 1,75 milioni), con il vincitore che porterà a casa ¥ 5 milioni ($ 730.000). La competizione sarà anche ospitata in collaborazione con VSPN presso lo Shanghai Eastern Sports Center dal 13 al 15 novembre.

Durante il Tencent Esports Global Summit a Hainan,Liao ha rivelato per la prima volta il piano di Tencent per il sistema di Esport Peacekeeper Elite.