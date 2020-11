Chronos Before The Ashes si mostra in un nuovo trailer

THQ Nordic insieme a Gunfire Games hanno recentemente pubblicato un nuovo trailer dedicato interamente a Chronos Before The Ashes, prequel di Remnant From the Ashes. Nella clip video in questione, visibile in calce alla notizia, è possibile osservare le ambientazioni della produzione, oltre qualche sequenza di gameplay.

Ecco la descrizione ufficiale del titolo:

In Chronos Before The Ashes, il prequel di Remnant From the , il giocatore assume il ruolo di un giovane eroe, cercando di salvare la sua casa da un male antico. Per fare questo, un prescelto viene inviato in un labirinto misterioso, pieno di creature sia temibili che mistiche, insieme a rompicapi impegnativi. Il combattimento è spietato e brutale, ma in Chronos Before the Ashes, la morte non è la fine. Ogni volta che l’eroe fallisce, viene cacciato e deve aspettare un anno per tornare al labirinto – si può provare di nuovo, ma un anno più vecchio. Quando iniziate il vostro viaggio, è ancora facile diventare più forti e più veloci, ma più invecchiate, più importante sarà la vostra saggezza sui poteri arcani.

Chronos Before the Ashes è basato sulla realtà virtuale: un’esclusiva Chronos di Gunfire Games, ma è stato revisionato e ottimizzato per funzionare su tutte le piattaforme senza bisogno di supporto di realtà virtuale.