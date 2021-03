Evangelion 3.0+1.0: stracciato un record IMAX

Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon a Time, quarto e ultimo film della tetralogia Rebuild of Evangelion, ha fatto il suo esordio da circa tre giorni nei cinema giapponesi, dopo un percorso che sarebbe un eufemismo definire soltanto travagliato. Ora la pellicola che rilegge e regala una nuova conclusione all’iconica saga di Hideaki Anno si sta godendo un notevole successo, avendo messo insieme 828 milioni di yen (all’incirca 7.6 milioni di dollari) nel solo giorno d’esordio.

Ebbene, sembra che circa 740 mila dollari di quella cifra provengano dagli incassi dei cinema IMAX, il che costituisce un nuovo record. Un risultato ancor più impressionante se si pensa che Evangelion 3.0+1.0 è sicuramente uno dei più lunghi film anime che abbiamo mai fatto il loro debutto al cinema, con le sue oltre due ore e mezza, e come, nel corso del tempo, i film più brevi abbiano dimostrato di aver un vantaggio negli IMAX, grazie al numero maggiore di proiezioni che possono essere organizzate.

Il debutto, attesissimo, della quarta pellicola dedicata al franchise di Neon Genesis Evangelion era stato ritardato per due volte dalla pandemia da Covid-19, ma ora che finalmente il film di Anno è arrivato nelle sale sembra non volersi più fermare e, perché no, voler lanciare il guanto di sfida a Demon Slayer Mugen Train, il film anime che, con la sua emozionante cavalcata verso la vetta del box office nipponico si è guadagnato il diritto di essere considerato tra i candidati al premio Oscar per il Miglior Film d’Animazione.

Il futuro di Shinji Ikari e delle unità EVA dopo Evangelion 3.0+1.0 è ancora avvolto nel mistero. Né Hideaki Anno né lo studio d’animazione Khara hanno rilasciato dichiarazioni in merito, e per ora l’unica novità riguarda l’arrivo di una edizione in Blu-ray da collezione che raccoglie la serie originale di Neon Genesis Evangelion (che, vi ricordiamo, è arrivato anche su Netflix).