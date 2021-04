Oscar 2021: tutti i vincitori della novantatreesima edizione degli Academy Awards

La cerimonia degli Academy Awards (più comunemente noti come Premi Oscar) si è infine tenuta per la 93esima volta, a Los Angeles, anche se in forma atipica, così come a dir poco atipico è stato il 2020 per l’industria del cinema tutta.

Con le sale chiuse per la maggior parte dell’anno, molti film hanno visto luce solo tramite streaming, con Amazon Prime e Netflix in grande spolvero in veste di produttori e distributori: l’eccezione è diventata regola, ma non era possibile altrimenti.

Il lungometraggio che più di tutti si è erto tra la folla è stato sicuramente Nomadland, con tre dei primi più importanti, alla sua interprete principale, al regista e come film in sé.

Il premio al miglior attore, invece, ha stupito molto: favorito era un Oscar postumo a Chadwick Boseman per Ma Rainey’s Black Bottom, ma alla fine la statuetta (la seconda della sua carriera) è andata ad Anthony Hopkins per The Father.

L’Italia resta a mani vuote, ma realisticamente le nostre carte non erano così buone: potevamo ambire a trucco e costumi, o al rinnovo del successo di Laura Pausini con la canzone Io sì (Seen) da La vita davanti a sé, ma così non è stato. Il grande sconfitto della serata? Il processo ai Chicago 7, che a dispetto delle numerose nomination è stato infine snobbato per i premi.

Di seguito tutte le nomination, con i premiati segnati per primi nella rispettiva categoria.

Film

Nomadland

The Father

Judas and the Black Messiah

Mank

Minari

Una donna promettente

Sound of Metal

Il processo ai Chicago 7

Regia

Chloé Zhao – Nomadland

Thomas Vinterberg – Un altro giro

David Fincher – Mank

Lee Isaac Chung – Minari

Emerald Fennell – Una donna promettente

Attore protagonista

Anthony Hopkins – The Father

Riz Ahmed – Sound of Metal

Chadwick Boseman – Ma Rainey’s Black Bottom

Gary Oldman – Mank

Steven Yeun – Minari

Attrice protagonista

Frances McDormand – Nomadland

Viola Davis – Ma Rainey’s Black Bottom

Andra Day – The United States vs. Billie Holiday

Vanessa Kirby – Pieces of a Woman

Carey Mulligan – Una donna promettente

Attore non protagonista

Daniel Kaluuya – Judas and the Black Messiah

Sacha Baron Cohen – Il processo ai Chicago 7

Leslie Odom Jr. – One Night in Miami

Paul Raci – Sound of Metal

LaKeith Stanfield – Judas and the Black Messiah

Attrice non protagonista

Youn Yuh-jung – Minari

Maria Bakalova – Borat seguito di film cinema

Glenn Close – Elegia americana

Olivia Colman – The Father

Amanda Seyfried – Mank

Sceneggiatura non originale

The Father – Christopher Hampton e Florian Zeller

Borat seguito di film cinema – Sacha Baron Cohen, Anthony Hines, Dan Swimer, Peter Baynham, Erica Rivinoja, Dan Mazer, Jena Friedman, Lee Kern

Nomadland – Chloé Zhao

One Night in Miami – Kemp Powers

La tigre bianca – Ramin Bahrani

Sceneggiatura originale

Una donna promettente – Emerald Fennell

Judas and the Black Messiah – Will Berson e Shaka King

Minari – Lee Isaac Chung

Sound of Metal – Darius Marder e Abraham Marder

Il processo ai Chicago 7 – Aaron Sorkin

Film internazionale

Un altro giro

Better Days

Collective

The Man Who Sold His Skin

Quo vadis, Aida?

Film d’animazione

Soul

Onward

Over the Moon

Shaun, Vita da Pecora: Farmageddon – Il Film

Wolfwalkers

Documentario

My Octopus Teacher

Collective

Crip Camp

The Mole Agent

Time

Colonna sonora originale

Soul – Trent Reznor, Atticus Ross e Jon Batiste

Da 5 Bloods – Terence Blanchard

Mank – Trent Reznor e Atticus Ross

Minari – Emile Mosseri

Notizie dal mondo – James Newton Howard

Canzone originale

Fight for You – Judas and the Black Messiah

Hear my Voice – Il processo ai Chicago 7

Husavik – Eurovision Song Contest

Io sì (Seen) – La vita davanti a sé

Speak Now – One Night in Miami

Corto live action

Two Distant Strangers

Feeling Through

The Letter Room

The Present

White Eye

Corto animato

Se succede qualcosa, vi voglio bene

Burrow

Genius Loci

Opera

Yes-People

Corto documentario

Colette

A Concerto is a Conversation

Do Not Split

Hunger Ward

A Love Song for Latasha

Costumi

Ma Rainey’s Black Bottom

Emma

Mank

Mulan

Pinocchio

Sonoro

Sound of Metal

Greyhound

Mank

Notizie dal mondo

Soul

Fotografia

Mank

Judas and the Black Messiah

Notizie dal mondo

Nomadland

Il processo ai Chicago 7

Montaggio

Sound of Metal

The Father

Nomadland

Una donna promettente

Il processo ai Chicago 7

Trucco e acconciature

Ma Rainey’s Black Bottom

Emma

Elegia americana

Mank

Pinocchio

Scenografia

Mank

The Father

Ma Rainey’s Black Bottom

Notizie dal mondo

Tenet

Effetti visivi

Tenet

Love and Monsters

The Midnight Sky

Mulan

L’unico e insuperabile Ivan