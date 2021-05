Rogue Company: ecco il trailer di Mack

Manca poco alla seconda stagione di Rogue Company, il TPS multiplayer targato First Watch Games e Hi-Rez Studios: da domani 11 maggio arriveranno diverse novità, a partire dal nuovo personaggio Mack, descritto come incorruttibile, inarrestabile e determinato a sostenere la giustizia. Per l’occasione è stato pubblicato il trailer cinematico, che potete vedere qui sotto e in cui si vede duellare con Sigrid.

Le sue abilità sono Lightbomb, dove piazza un dispositivo che si carica ed esplode lanciando in aria a breve distanza un fascio luminoso, e poi Standard Issue, che fa iniziare la partita con 25 di armatura, che si ricarica istantaneamente buttando giù gli avversari.

Ma non sarà l’unica novità: come scritto anche nella patch note ufficiale del gioco, sarà disponibile anche una nuova mappa, Breach, una nuova stagione di classificate, con l’introduzione del ban del Rogue, dove ad inizio gara ogni team potrà bannare un personaggio alla squadra avversaria. Arriva poi il nuovo battlepass, con 50 premi da guardagnare fino ad arrivare alla vetta per sbloccare il Wasteland Scavenger Phantom. Sono disponibili due pacchetti Battle Pass:

Pacchetto base Battle Pass (1000 RB)

3 premi premium istantanei (costume per Ronin Prison 625, Crosswalk Primary Wrap, potenziamento account di 1 ora)

+ 20% di esperienza Battle Pass

Pacchetto Battle Pass Elite (2000 RB)

+15 livelli Battle Pass

3 premi premium istantanei (costume Ronin Prison 625, Crosswalk Primary Wrap, potenziamento account di 1 ora)

+ 20% di esperienza Battle Pass

Infine sarà disponibile una nuova modalità limitata a tempo: King of the Hill. Lasciandovi al filmato qua sotto, vi ricordiamo che uno dei personaggi introdotti precedentemente in Rogue Company è stato Seeker.