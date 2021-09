House of Ashes: rivelate le dimensioni del file

La new-entry del panorama videoludico è nientepopodimeno che House of Ashes, ovvero il terzo capitolo della trilogia antologica di The Dark Pictures, i cui capitoli precedenti sono Man of Medan (2019) e Little Hope (2020). Il titolo presenta una struttura da esperienza narrativa interattiva di stampo horror, sebbene conservi qualche tratto adventure sporadico (potrete approfondire la questione a questo link, in cui abbiamo provato il gioco per la prima volta).

A quasi due mesi di distanza dalla release di House of Ashes, un leak ha riportato le dimensioni che il software occuperebbe all’interno di PlayStation 5. Le dimensioni riportate dal leak corrisponderebbero a 30 GB di memoria. Le informazioni sono state avvistate sul profilo Twitter di PlayStation Game Size, il quale tiene sempre traccia di queste importanti informazioni.

🚨 The Dark Pictures Anthology: House of Ashes (PS5)

▶️ Download Size : 30.015 GB (Without Day One Patch) 🟩 Pre-Load : October 20

🟫 Launch : October 22 🟨 #PS5 #HouseOfAshes

⬜ @TheDarkPictures pic.twitter.com/uPL1DjgcLi — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) September 4, 2021

I dati relativi al titolo di Supermassive Games sono, tuttavia, indicativi, in quanto è vero che si sa già che il gioco occuperà 30 GB, ma è altresì vero che i dati riportati si riferiscono alle dimensioni del file privo della sua patch del day-one. Detto questo, è da prendere in considerazione il fatto che le dimensioni potrebbero essere un po’ più pesanti.

Sempre dallo stesso leak, inoltre, siamo venuti a sapere che il pre-load dell’opera potrà effettuarsi almeno due giorni prima del giorno della release, ovvero il 20 ottobre. Il day-one definitivo di The Dark Pictures Anthology: House of Ashes, invece, è fissato per il 22 ottobre 2021 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.