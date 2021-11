Halo Infinite entra ufficialmente in fase gold

Halo Infinite fa il passo decisivo in attesa dell’uscita. Il titolo sviluppato da 343 Industries e pubblicato da Xbox Game Studios entra ufficialmente in fase gold, quindi vuol dire che è stato completato ed è pronto per essere stampato e spedito negli store. Per celebrare l’evento, sui canali social del gioco è stato pubblicato un post, che richiama i fan in attesa all’8 dicembre.

Halo infinite sarà infatti disponibile proprio dall’otto dicembre, su PC, Xbox One e Xbox Series X/S. Lasciandovi al tweet qui sotto, vi rimandiamo, qualora vogliate dargli una letta, al nostro provato della beta multiplayer.