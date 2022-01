COGEN Sword of Rewind: edizione fisica rilasciata

Quest’oggi ci sono novità da parte di Gemdrops, Inc il loro titolo COGEN Sword of Rewind finalmente si avvicina al rilascio e in una versione tutta nuova! Il titolo già presentato durante i l’Indie Live Expo 2020 era stato programmato per il 2021 ma ha subito qualche ritardo ed uscirà nei prossimi giorni.

Nel titolo vestiremo i panni di una giovane eroina chiamata Kohaku vi troverete ad affrontare battaglie mozzafiato e puzzle in questa storia in 2D. La giovane si trova da sola e confusa da sola o più o meno, la sua unica compagna è una strana spada parlante di nome Exebreaker.

All’interno di ExeBreaker esiste il sistema Ouroboros ovvero il potere di riavvolgere il tempo fino a tre secondi. Combattete, morite e riavvolgete, il tutto per creare situazioni di gioco che possano favorirci negli scontri più complessi.

Insieme viaggerete nel cuore di una città trasformata, una volta casa di Kohaku, ora una citta in rovina sull’orlo di crollare. Sia il mistero che il caos vi attendono, ma con il potere del sistema Ouroboros di Exebreaker dalla vostra parte, nulla vi impedirà di scoprire la verità su ciò che è successo alla sua amata casa.

Il titolo avrà anche una versione fisica, il quale conterrà diversi contenuti esclusivi quali:

Una storia aggiuntiva e un personaggio giocabile: Akasha.

La Limited Edition avrà anche uno special Art Book ,

avrà anche uno special , un mini cd con le tracce del gioco e un traccia doppiata Inedita

Il titolo uscirà il 25 Gennaio e sarà disponibile sulle piattaforme principali: Xbox Series X/S, Xbox One, Steam, PlayStation 4 e Nintendo Switch.