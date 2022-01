Ahamkara: annunciato nuovo gioco di NIGORO

Un nuovo gioco è stato annunciato dagli sviluppatori di NIGORO, chiamato Ahamkara, eppure oltre a questo non abbiamo altre informazioni da darvi. L’annuncio è stato dato proprio oggi, e lavoreranno sempre in coppia con il publisher di Playism. Sempre sulla questione, hanno espresso il loro parere su questo progetto, affermando:

“Noi di NIGORO realizziamo giochi da 10 anni ormai e finalmente ci siamo resi conto che non siamo molto bravi a creare giochi in un breve lasso di tempo. Per quanto riguarda il nostro prossimo progetto, Ahamkara (titolo provvisorio), ho deciso di tacere finché non avremo qualcosa da annunciare. Quindi ti saluto finché non ci incontreremo di nuovo in qualche video tra qualche anno.”

Insomma, si tratta di qualcosa di veramente misterioso, e come hanno detto anche loro, magari il gioco avrà un nome completamente diverso quando uscirà effettivamente. Ciononostante, abbiamo una prima immagine di quello che sembra il protagonista, e pertanto ve la mostriamo qui di seguito. La scritta del nome, i vestiti del personaggio e il colore sembrano intendere che il gioco avrà un’ambientazione indiana, oppure anche africano, ma è ancora presto per dire qualcosa in merito. Date un occhio di riguardo a questo titolo, e tenete sotto controllo i forum di NiGORO per avere altre news su Ahamkara.