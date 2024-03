One Piece Pirate Warriors 4: Garp e Rayleigh saranno i prossimi personaggi DLC

Bandai Namco e Omega Force hanno annunciato l’arrivo dei personaggi Rayleigh e Garp di One Piece Pirate Warriors 4 come parte del prossimo “Legend Dawn Pack”, in uscita il 28 marzo. Questo pacchetto si unirà al già rilasciato DLC che ha introdotto Uta, Shanks e Coby. Ogni personaggio può essere acquistato singolarmente o come parte del “Pacchetto episodi aggiuntivi”. Il primo episodio, chiamato “Episodio aggiuntivo n.1: ‘Diario di bordo di Yamato’ e Mappa Soul Sea 1”, porterà i giocatori in un viaggio con Yamato, seguendo il “Diario di bordo di Oden” attraverso diverse fasi. La “Soul Sea Map 1” offrirà ai giocatori l’opportunità di acquisire nuove abilità e di potenziare i personaggi oltre i loro limiti di statistiche e abilità esistenti. Al momento, le date di uscita dei prossimi episodi non sono state ancora comunicate.

Questa la sinossi del titolo:

La serie PIRATE WARRIORS ha combinato con successo il popolare anime ONE PIECE con l’adrenalinica azione della serie WARRIORS, creando un fenomeno mondiale che ha venduto più di quattro milioni di copie. Basato sul concetto di “combattere orde di nemici mentre si va all’avventura con dei fidati alleati”, prova sulla tua pelle le incredibili vicende di ONE PIECE esattamente com’è nell’anime ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 è il nuovo stadio evolutivo dell’azione PIRATE WARRIORS! Basato sul concetto di “sperimentare un campo di battaglia di ONE PIECE realistico”, gli edifici crolleranno e gli attacchi alzeranno fumo e polvere, ponendoti nel vivo dell’azione del mondo di ONE PIECE.

One Piece Pirate Warriors 4 è disponibile per console PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch oltre che per PC, e naturalmente è giocabile anche su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.