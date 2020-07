Deadly Premonition 2: arriva il primo aggiornamento

Il lancio di Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise (qui la nostra recensione) per Nintendo Switch a inizio luglio era stato accolto in modo davvero freddo dai fan, che se da un lato quasi non si aspettavano un seguito al cult per Play Station 3 e Xbox 360 del 2013, dall’altro sono stati colpiti negativamente dalla grande quantità di problemi tecnici presentata dal titolo, che, da questo punto di vista, è risultato essere peggiore anche del già poco brillante primo capitolo.

Per questo motivo nella giornata di oggi è stato rilasciato un aggiornamento che dovrebbe sistemare alcune di queste problematiche. Attraverso il suo profilo Twitter infatti, il creatore del gioco, SWERY, ha annunciato che la prima patch è online, ma purtroppo non è disponibile un changelog.

Come molti hanno notato, sul profilo Reddit ufficiale, adesso i fotogrammi di Deadly Premonition 2 scorrono in modo più fluido e le frasi sullo skateboard di York non si attivano più in modo automatico, ma solo attraverso un pulsante dedicato. Anche il mix audio è stato migliorato (con il rumore degli skateboard che si è abbassato) e i testi descrittivi sono stati cambiati (e alcuni refusi corretti). Allo stesso modo sono state risolte le problematiche di “misgendering” di un personaggio che avevano creato qualche malumore nella comunità transgender.

Good evening everyone.

We updated 1st patch!! Still continue to fixing another task.

Please enjoy the journey in Le Carre!!#DeadlyPremonition2 pic.twitter.com/IPkiE4KepP — Hidetaka SWERY Skywalker (@Swery65) July 21, 2020

Nonostante ciò rimangono ancora altri problemi da affrontare e risolvere, sui quali il team di sviluppo sta continuando a concentrarsi. Per cui, se siete dei fan affezionati, non dovrete far altro che rimanere in attesa degli ulteriori miglioramenti che SWERY sta preparando per voi.