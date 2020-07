Earthlock 2: annunciato su console attuali, next-gen e PC

In queste ore Snowcastle Games ha annunciato Earthlock 2, seguito del GDR uscito inizialmente nel 2016 su Xbox One e poi su PC, PlayStation 4, Wii U e Nintendo Switch. L’annuncio arriva tramite un breve filmato, che potete vedere in fondo alla notizia e in cui si può vedere uno dei protagonisti del primo capitolo, l’hogbunny Gnart.

Il titolo sarà disponibile dal 2022, e arriverà sia sulle attuali console (PlayStation 4 e Xbox One) che su quelle di prossima generazione (PlayStation 5 e Xbox Series X), oltre che su PC.

Le poche altre informazioni relative al gioco, sulla pagina Steam dicono che:

“La serie Earthlock è ambientata sul pianeta Umbra, che ha smesso di girare sul suo asse, il che significa che metà del mondo è completamente avvolta nelle tenebre, mentre l’altra metà è costantemente sotto la luce del sole. Lungo il confine nel mezzo, c’è un’area possiede il meglio da entrambi i mondi. La trama del gioco è incentrata su un gruppo di amici che devono cercare e salvare i loro familiari scomparsi.

Earthlock 2 sarà un action-gdr open-world, con complessi sistemi di collegamenti, per offrire ai giocatori un’ampia libertà di personalizzare della propria esperienza.”

Lasciandovi al filmato qui sotto, pubblicato da Gematsu, vi linkiamo anche il sito ufficiale del gioco.