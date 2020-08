Microsoft: Xbox Game Pass non cambia nome

Tanti sono stati i rumor degli ultimi giorni che vedevano muovere Microsoft verso un possibile cambio di nome del servizio i cui iscritti ammontano a più di 10 milioni. Tra Twitter, Instagram e voci indistinte, si pensava di aver capito che il colosso di Redmond stesse portando il nome del servizio, Xbox Game Pass, verso “Game Pass”.

Bene, le parole di un portavoce di Microsoft hanno invece sciolto il nodo a monte, dichiarando quanto segue:

Xbox ha recentemente svelato il nuovo logo di Xbox Game Pass. Nonostante la grafica rinnovata, non ci sono modifiche al nome del servizio, che rimane Xbox Game Pass.



Da quel che dice il portavoce in questione, si evince che il problema sia stato dato principalmente da una questione prettamente grafica. Il logo rinnovato del servizio, non presenta effettivamente alcuna parola “Xbox”, sostituita però dal logo ormai ufficiale di Microsoft per la divisione della console, next-gen e non.

Quindi, almeno qualcosa di sicuro c’è ad oggi, guardando alle varie politiche che Microsoft sta adottando. Meno certe, invece, sono le voci che vedono una possibile interruzione del servizio Xbox Live Gold o come certe possono essere invece le immagini delle box art dei titoli Ottimizzati per Xbox Series X.