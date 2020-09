Doom Eternal in arrivo su Xbox Game Pass l’1 ottobre

Dopo l’acquisizione da parte di Microsoft di ZeniMax e Bethesda, c’era ovviamente da aspettarsi una cosa di questo genere. La cosa forse meno ovvia era il tempo che ci avremmo messo a vedere i primi titoli sul servizio targato Microsoft, Xbox Game Pass, dopo la mossa messa a segno. La risposta non tarda ad arrivare, poche ore fa, tramite il sito ufficiale, Microsoft ha annunciato che Doom Eternal arriverà su Xbox Game Pass il giorno 1 ottobre.

Attenzione però, come solito, c’è da fare un minimo di distizione nel parco titolio del citato servizio. Come di norma, non tutti i titoli trovano spazio su entrambe le piattaforme (Xbox e PC) allo stesso tempo e, purtroppo, Doom Eternal rientra tra questi. Difatti, il giorno 1 ottobre sarà disponibile su Xbox One ma, come dichiarato dall’annuncio stesso, lo vedremo per PC solo più tardi, pur sempre nel 2020. Sicuramente moltissimi sono coloro che gioiranno a tale annuncio.