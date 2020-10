Marvel’s Spider-Man Miles Morales entra in Gold

Nel corso delle ultime ore, Insomniac Games ha condiviso in rete alcune notizie decisamente incoraggianti per chi attende con forte trepidazione Marvel’s Spider-Man Miles Morales, DLC Standalone con protagonista proprio Miles, in arrivo su PlayStation 5 al giorno del lancio, ossia dal 19 novembre 2020. L’azienda ha annunciato tramite una GIF su Twitter che l’opera è entrata in fase Gold, ciò significa che lo sviluppo è stato ufficialmente terminato.

Ora, l’azienda si concentrerà unicamente alla distribuzione delle copie fisiche e anche quelle riguardanti alla stampa generalista. Insomma, potete tirare un sospiro di sollievo se eravate scettici sull’uscita del prodotto. Inoltre, vi ricordiamo che l’opera sarà acquistabile al prezzo di €59,99, oppure potete optare alla Ultimate Edition da €79,99 al cui interno sarà presente la remastered dedicata a Marvel’s Spider-Man, titolo al centro di numerose critiche riguardanti la scelta dovuta dal cambio dell’attore legata a Peter Parker.

We are pleased to announce that #MilesMoralesPS5 and #MilesMoralesPS4 have Gone Gold and will be sneaking into your hearts globally on November 12th! #BeGreater #BeYourself pic.twitter.com/YSrtL2pE6h

— Insomniac Games (@insomniacgames) October 9, 2020