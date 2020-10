Bugsnax: rivelata la data di uscita

Bugsnax, il simpatico gioco realizzato dalla stessa mente che, anni fa, concepì il simpatico Octodad: dadliest catch, ha finalmente una data di uscita, che si rivela essere il 12 Novembre di quest’anno.

Nel trailer in questione, non è stata rivelata solo la data di uscita del titolo, ma anche alcuni membri del cast di doppiaggio in cui spiccano: Debra Wilson, Sam Riegel e Yuri Lowenthal.

Non è la prima volta che vi parliamo di Bugsnax; un po’ di tempo fa trattammo l’argomento già un po’ di tempo fa in questo articolo e, sfortunatamente, non sappiamo ancora cosa aspettarci di preciso da parte del gioco ma, in ogni caso, sappiamo che verrà rilasciato su PS5, PS4 e Epic Store e che si tratterà di una coloratissima avventura in un mondo pieno di strani esseri a forma di cibo.